“Ditelo con classe” Come dire le parolacce con stile? di Alessia Zuppicchiatti

Alzi la mano chi non dice mai una parolaccia. Lo ammetto, nonostante io sia molto stanca delle brutte parole sui social, alla radio, in TV, ammetto di dirne qualcuna anche io. Tuttavia c’è un modo garbato per dire quelle brutte paroline, io lo chiamo il “Vaffa” con garbo. Quante volte vi sarà capitato di aver voglia di mandare a vaffa…. qualcuno e quante volte l’avete fatto con impeto, rabbia; un bel “Vaffa” per poi pentirsene?

Ebbene, esiste un modo per insultare con stile, io lo chiamo il Bon ton dell’insulto. Ma come si può farlo in maniera garbata? La ricetta è molto semplice. Iniziamo a sostituire alcune paroline con parole neutre.

Mi è capitato una volta di aver dovuto rispondere ad una persona che mi stava offendendo con insinuazioni infondate, durante una riunione commerciale, in presenza di altre persone. Con voce bassa, e con un bel sorriso gli ho detto:“ Ma taci tu che per farti visitare alla testa devi andare dall’urologo”.

Risultato: tutti sono scoppiati a ridere, il destinatario dell’insulto è rimasto in silenzio, il significato della mia affermazione era molto chiaro, in maniera implicita gli avevo dato della (testa di ca@@o).Per non parlare poi degli eufemismi, le splendide parolacce con il “lifting”. Sono le versioni più dolci delle parolacce, quelle che colpiscono ancor meglio rispetto alla parolaccia diretta ed esplicita.

E poi diciamocelo, sono molto più ridicoli gli eufemismi perché, come le foglie di fico dei dipinti, sono parole che tentano di coprire le “vergogne” mettendole invece in risalto. Ad esempio un bel: “caspita mi hai rotto i cosiddetti”, oppure un “vaffancuore”, credetemi, sortiscono un effetto immediato, fanno arrabbiare e riflettere contemporaneamente, soprattutto vanno a segno.

Perchè mandare a “Vaffa” con garbo ha il suo stile, dunque perché non sostituirlo con le parole “BURU BURU” ?Un bel “BURU BURU”, pronunciato abbassando il tono della voce, assumendo una posizione ferma, schiena diritta, testa alta, sguardo fisso, gran sorriso … et voilà. Per ultimo, quando e se ci mandano a “BURU BURU”, dobbiamo andarci , senza esitare, e anche qui vige la regola del: sorridere mentre si saluta pronunciando con voce profonda un “alla prossima, vado, mi ritiro a fan …. “.Attenzione: nessuno di questi giri di parole ci preserverà dal rischio di una accusa per diffamazione o per ingiuria anche se l’insulto è espresso con “lifting” , teniamo presente che se lede l’onore e la dignità di una persona è perseguibile.

