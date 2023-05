Oropa, il film sul Manto della Misericordia sarà pubblicato durante il momento di preghiera mariano

Mercoledì 31 maggio, nella memoria liturgica della Visitazione della Beata Vergine Maria, il Santuario di Oropa ospiterà un significativo momento di preghiera mariano con il vescovo, Mons. Roberto Farinella, in preparazione alla XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi.

La celebrazione, che avrà inizio alle ore 20.45 con il rosario e la fiaccolata delle Parrocchie della Valle Cervo, rappresenterà un'importante occasione per sensibilizzare il Popolo di Dio sull'importanza del processo sinodale e per porre sotto la speciale protezione della Madonna tutto il processo sinodale della Chiesa, in particolare i lavori dell'Assemblea generale dei vescovi. In questa occasione, per celebrare la festa della Visitazione che chiude il mese mariano, sarà pubblicato sul sito del Santuario il film “Il Manto della Misericordia per la V Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa”, scritto e diretto da Manuele Cecconello: una testimonianza visiva e commovente della profonda devozione mariana che nutre la nostra fede e ci ricorda la misericordia di Maria nel guidarci lungo il cammino. Il Manto della Misericordia rappresenta un'opera straordinaria di fede e devozione.

Tra il 2018 e il 2019, migliaia di persone provenienti da ogni angolo del mondo hanno donato al Santuario di Oropa un frammento di tessuto che aveva un significato particolare per la loro vita, con l’intenzione di affidare questo tessuto alla protezione della Vergine Bruna di Oropa. I 15.000 ritagli di stoffa raccolti sono stati cuciti insieme grazie all'abilità delle monache di clausura dell'Abbazia benedettina Mater Ecclesiae di Orta San Giulio e di un gruppo di volontarie biellesi. Il patchwork realizzato, lungo circa 25 metri, è stato donato alla Madonna Nera per la Quinta Centenaria Incoronazione, avvenuta domenica 29 agosto 2021.

Il Manto è un mosaico vivente di preghiere, affidamenti e richieste di grazia: ogni frammento di tessuto racchiude la storia e la fede di coloro che lo hanno offerto, creando un legame profondo con la Vergine Maria. Il film diretto da Manuele Cecconello cattura l'essenza di questo prezioso tesoro di devozione mariana: attraverso immagini coinvolgenti e testimonianze commoventi, il film ci conduce in un viaggio spirituale che svela la bellezza e la potenza delle preghiere e delle offerte di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Manto della Misericordia. In visione dal 31 maggio sul sito www.santuariodioropa.it Film prodotto da Rotary Biella, Vallemosso, Viverone Lago, Distretto 2031 e Prospettiva Nevskij, con la partecipazione straordinaria di Lucilla Giagnoni.