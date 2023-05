Biella, torna la luce in Costa delle Noci

“E' luce fu” in Costa delle Noci angolo Costa San Sebastiano dove, nello scorso gennaio, una nostra lettrice aveva segnalato una situazione di totale oscurità perchè i tre lampioni presenti erano rotti e spenti.

Due dei tre lampioni sono stati infatti riparati grazie a questa segnalazione, che , durante il Consiglio Comunale di Biella dello scorso 27 aprile, è stata anche oggetto di interrogazione da parte del Consigliere Andrea Foglio Bonda, della minoranza di Buongiorno Biella.

“I lampioni in questione sono il 702, 703 e 704. - rispondeva l'Assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà – 702 e 704 sono stati riparati. Mentre il 703 no perchè il cavo elettrico passa all'interno di una proprietà attualmente in vendita: gli uffici comunali hanno mandato una mail all'agenzia immobiliare che però non ha fornito il contatto telefonico del proprietario”.

Tenuto conto che, nella sua segnalazione la lettrice chiedeva la riparazione di un lampione su tre, possiamo dedurre che sia soddisfatta.

Leggi anche “Un lettore segnala: “Piazzo non più selva ma sempre oscuro, senza luce si rischia di cadere””