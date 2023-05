Vespa Club Biella in pista per l’Emilia Romagna

Riceviamo e pubblichiamo:

“Unitevi a noi, per aiutare le famiglie colpite dall'alluvione della Romagna. Aiutare le persone è sempre una bella cosa. Il Vespa club Biella organizza una raccolta di generi alimentari e non, per le zone alluvionate della Romagna. Tutto quanto raccolto verrà consegnato al Vespa club di Forlì che provvederà a distribuirlo alle persone in difficoltà. Il tutto verrà documentato con foto e filmati. Si raccoglie: pasta, riso, olio, alimenti in scatola, prodotti per l'infanzia e per l'igiene personale, caffè, latte, zucchero, biscotti ecc. e comunque non deteriolabili e a lunga scadenza. Si raccolgono anche indumenti puliti e in buone condizioni, giocattoli e articoli per l'infanzia.

I punti di raccolta sono 3 : Bar IP di Elisa Gambaro Via Carlo Felice Trossi 7 dalle ore 8 alle ore 20; Panetteria Fior di grano di Albis Bruno Via Trento 31 orario negozio; In sede il giovedì dalle ore 21 alle 23. Per chi volesse è a disposizione il conto IBAN IT37B032682231005203136880 VESPA CLUB BIELLA causale alluvione Romagna. I soldi raccolti verranno usati per comprare altre derrate alimentari. La raccolta terminerà il giorno 17 giugno, dopodiché provvederemo a consegnare tutto il materiale raccolto. Vespisti facciamoci conoscere, non per le nostre belle vespe, ma per un atto di solidarietà Ringraziamo anticipatamente quanti vorranno partecipare a questa iniziativa”.