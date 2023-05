27 gatti avvelenati a Coggiola, Frandino: “Che male hanno fatto?”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Non possiamo restare fermi di fronte alla tragedia che ha colpito il mondo degli amici degli animali e che ha visto avvelenati 27 micetti a Coggiola, orrendo crimine che non può passare sotto silenzio, assieme ad altri amici sui social mi sto attivando per almeno creare un momento di ricordo per queste piccole vittime della cattiveria umana! Che male hanno fatto? Se davano fastidio c'erano strade che li avrebbero salvati! E invece ora ci troviamo a piangere 27 innocenti creature, sono veramente tristissimo e il mio impegno va nella direzione di organizzare un momento di ricordo semplice , ma intenso che coinvolga tutti coloro che adorano i nostri piccoli amici. Se vuoi saperne di più contatti al 3401927300 o enricofrandino687@gmail.com".