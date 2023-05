Torneo di Padel, Biella è la provincia con il maggior numero di partecipanti: “Supera Torino”

Nella mattina di domenica 21 maggio, si è svolto un Torneo di Padel “All’Americana” presso l’Hype Padel Center di Benna. Numerosi gli iscritti, che per questioni organizzative sono stati limitati a 32, oltre a 4 riserve, a cui sono state offerte magliette commemorative in tessuto tecnico, indossate da tutti gli atleti partecipanti, durante le partite.

Alle ore 10.00, si sono svolti i sorteggi delle coppie dal maestro Luca Perrone, così come prima di ogni turno di gioco. Alla fine dei turni, i migliori 4 si sono sfidati nella finalissima, che ha visto vincitori Mario e Maria Grazia, al termine di un serratissimo match contro i bravissimi Michela e Daniele. Considerata la presenza in contemporanea di altri due tornei di Padel nelle strutture interne alla Provincia e le gare di Coppa Italia, Biella è risultata essere, nel Piemonte, la città che ha risposto con il maggior numero di iscritti, prima anche di Torino.

Sono stati raccolti in totale 500€, che sono stati devoluti in beneficienza alla FORMA, Fondazione Ospedale Regina Margherita di Torino, per l’acquisto di un macchinario utile a effettuare le TAC di ultimissima generazione, destinato alle cure oncologiche pediatriche. In tutta la Regione, sono stati raccolti e devoluti 28.000 euro, consegnati dal Segretario Regionale del SAP, Roberto Mennuti. I fondi sono stati affidati alla dirigenza della struttura ospedaliera, durante la cerimonia di premiazione e commemorazione del Memorial Day del 24 maggio, a Torino.

Nel corso della serata, si sono esibiti personaggi dello spettacolo come la grande Margherita Fumero, che tutti ricorderemo a Camera Cafè e nello storico Drive In al fianco di Enrico Beruschi, i comici di Colorado Cafè Mauro Villata, Massimo De Rosa e tanti altri artisti.“I biellesi saranno anche notoriamente tirchi… come dicono in molti, ma quando si tratta di beneficienza per una nobile causa, hanno un cuore enorme!”