Tennistavolo, Motta/Marangone dello Splendor MbLine /Autogarbaccio 4° agli italiani studenteschi

Un altra brillante prestazione per i pongisti Splendor con la coppia formata da Riccardo Motta e Erick Marangone che ottiene un ottimo quarto posto per la regione Piemonte nei campionati italiani di categoria cadetti under 14 maschile, che si sono conclusi ieri a Roseto degli Abruzzi.

I due atleti in rappresentanza della scuola secondaria di primo grado di Valdengo accompagnati dalla professoressa Elena Regis, rappresentavano la regione Piemonte in virtù del successo ai regionali. Dopo le vittorie contro Liguria e Sicilia i ragazzi cossatesi battono anche Abruzzo e Lazio qualificandosi per i quarti di finale. La vittoria con il Veneto porta la coppia in semifinale dove purtroppo viene sconfitta dal forte Friuli e dalle Marche nella finale per il terzo posto.

Si chiude così la stagione agonistica dei pongisti dello Splendor, con una promozione in C2, un sesto posto nella classifica regionale del Grand Prix e questo ultimo risultato, che corona un anno di buoni risultati. Nella foto partendo da sinistra in maglia rossa la rappresentativa del Piemonte con la Professoressa Elena Regis Erick Marangon e Riccardo Motta con la rappresentativa delle Marche dopo la finale per il terzo posto.