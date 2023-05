Tapa Run Biella, “Run for Good Life”: l’evento aperto al pubblico si è tenuto a Palazzo Ferrero

“Run for Good Life” a Palazzo Ferrero con Tapa Run - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it e Romano

“La Corsa a Misura d’Uomo, benefici sul corpo e sulla mente e come intraprendere l’attività in maniera salutare”. Ecco il titolo del convegno Tapa Run dedicato alle tematiche fisiche e psicologiche della pratica sportiva.

La serata era rivolta ai corridori dilettantistici, amatori che, grazie al supporto del gruppo e delle componenti organizzative, hanno avuto la possibilità e le occasioni per formarsi e correre insieme.

In apertura, il team di lavoro al completo, organizzatori e ideatori degli incontri, (Fabio Caucino; Mario De Nile; Federico Ferraro Fogno, che ha disegnato maglia Tapa Run 2023; Luca Giovannini; Gianni Melis; Giuseppe Scagliotti) si sono recati sul palco, seguiti dagli interventi del Dott. Giuseppe Girelli di Lilt; Alberto Galazzo, Direttore generale di UPBeduca; Giorgio Grosso, rappresentante di Terra della Lana e Nicola Salussolia, dell’Associazione Ti Aiuto Io.

La conferenza ha ospitato più di cinquanta persone e, grazie agli interventi di due medici-runner, si sono potuti raccontare i benefici della corsa, in tutte le sue accezioni.

Gianluca Stesina, medico dello sport, celebre anche nel grande calcio italiano ed estero, si è occupato delle dinamiche fisiche e atletiche. Fabrizio Forzan, psicologo dello sport, maratoneta, triathelta ed iron man, con 19 maratone corse, ha illustrato le dinamiche psicologiche e motivazionali.

In tema dei benefici fisici, Stesina ha detto che, con la corsa, si mantiene la forma, si dimagrisce e si combatte l'obesità. “Il runner che ottiene risultati – ha sottolineato Stesina - è quello che non si infortuna, perchè, dopo il recupero da un infortunio, sono più alte le possibilità che ricapiti”.

L'aspetto fondamentale per un un runner, secondo Stesina, è quindi la prevenzione, in termini di allenamenti organizzati con tabelle, scelta oculata dei carichi di lavoro e delle scarpe.

Quanto alla mente, Fabrizio Forzan ha elencato i tanti vantaggi della corsa. E' uno sport che costa poco in cui si possono fare amicizie. Scarica stress e rabbia. Migliora umore, sonno e prestazioni sessuali. Il runner dimagrisce e, allo stesso tempo, si gode meglio una bella mangiata dopo una corsa. Il runner è stimolato a migliorare le sue prestazione ed è soddisfatto quando le migliora.

Tanti benefici che però non devono diventare ossessione per la corsa, fenomeno diffuso tra i runners. “Un errore che dobbiamo evitare,– precisa Forzan- è farsi ingolosire dalle proprie prestazioni. E' un errore che commettono tutti i runners. A me è successo durante una maratona: al 30 km stavo andando bene, ho forzato e poi sono finito sulle gambe”

Mario De Nile, frontman del gruppo podistico, sottolinea l’importanza di questi interventi: “Abbiamo trascorso una serata fra i massimi esperti della corsa, non solo per le incredibili conoscenze teoriche di cui i relatori sono dotati, ma anche per la loro costante applicazione pratica, nella quotidianità. ”L’evento si è concluso in un Tap’aperitivo nel vero spirito dei runners, arricchito da uno sfizioso banchetto di prodotti locali.

Come è giusto, ancora una volta sottolineare, il gruppo podistico biellese non si limita a correre in compagnia: iniziative a favore del territorio, inclusione e salute sono solo alcuni degli obiettivi prefissati dagli atleti, come ampiamente dimostrato durante il corso dell’intera stagione.