Intelligenza artificiale e posti di lavoro, il Pd in Regione Piemonte avanza una proposta di legge

L’utilizzo sempre più massiccio dell’intelligenza artificiale pone nuove opportunità ma, allo stesso tempo, nuove problematiche da affrontare. La Proposta di legge di Monica Canalis (Pd), incardinata in Terza commissione (presidente Claudio Leone) affronta un aspetto di questa innovazione tecnologica, vale a dire il rischio di una perdita consistente di posti di lavoro.

“L’introduzione dell’intelligenza artificiale nei sistemi produttivi è protagonista della rivoluzione industriale in atto e implica cambiamenti di una tale entità e rapidità da compromettere la tenuta sociale, se non adeguatamente governati. È importante agire in modo preventivo, investendo sulla formazione dei lavoratori a rischio di essere sostituiti e sulla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori che hanno già perso il posto di lavoro, esercitando la competenza esclusiva della Regione in materia di formazione professionale. Si propone anche di attivare un tavolo di confronto istituzionale con organizzazioni datoriali, sindacali, accademiche, formative e di ricerca, per avviare una reazione adeguata e coordinata all’attuale cambiamento produttivo. Una rivoluzione con un impatto non solo economico, tecnologico e sociale, ma anche democratico, dal momento che il diritto al lavoro è fondamentale” ha spiegato Canalis.

La Pdl consta di otto articoli, per le osservazioni online dei portatori d’interesse, ci sarà tempo sino al prossimo 23 giugno, poi inizierà in commissione l’esame del documento.