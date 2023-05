Cabrio Group: “Dal 1927 trasformiamo ogni ambiente in casa tua, da noi tante idee da toccare con mano!”

È Giulia Cabrio a informarci della filosofia del gruppo: “Ceramica, rivestimenti e arredi, offriamo un ventaglio completo e articolato, dei migliori prodotti sul mercato”.

Da oltre 90 anni, Cabrio Group dedica la sua esperienza a trasformare le idee di ciascuno, in progetti reali, accompagnando il cliente in ogni fase del cambiamento: da un semplice disegno, fino alla realizzazione e la messa in opera del progetto.

Le stufe e i caminetti a marchio MCZ e Piazzetta, renderanno ogni ambiente accogliente, grazie al design unico, che si adatterà ad ogni esigenza. “Le nuove tecnologie ridurranno le emissioni, a favore dell’ambiente e dei propri risparmi” continua la titolare. Le porte tradizionali o di design, renderanno l’ambiente confortevole ed elegante.

“Innumerevoli sono le soluzioni per il bagno, a partire dall’effetto legno, cemento o marmo. Da non dimenticare sono i rubinetti e i miscelatori, che costituiscono importantissimi elementi di arredo e la doccia… la coccola della giornata!”

Per i rivestimenti, la ceramica donerà personalità ad ogni tipologia di ambiente e grazie alle cementine… il colore è assicurato!

Cabrio offre anche una vasta gamma di soluzioni per l’illuminazione: “Forte, calda e soffusa…” Per qualunque progetto voi vogliate realizzare, Cabrio Group è a completa disposizione.

Cabrio Group, Via Massazza, 1, 13885 Salussola (BI)