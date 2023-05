I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 26, 27 e 28 maggio

Venerdì 26 maggio

- Biella Barazzetto, cena benefica "Una cena per "#4ruoteinpiù per Angy" al salone parrocchiale

- Biella al Liceo G. e Q. Sella di Biella, il primo appuntamento con “CiakMotoreAzione!”, giornata di laboratori che fa parte di un progetto più articolato chiamato IMMAGINArsi NEL FUTURO.

- Zumaglia, al Centro Incontro le Cascine la presentazione del libro “Costruiamo La Speranza” dell’Associazione Piccolo Fiore per sostenere Domus Laetitiae

- Biella, Assemblea GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI Unione Industriale Biellese | ore 10.45 | Palazzo Gromo Losa

- Biella, a Hydro incontro con Lorenza Fornasir e Gian Andrea Franchi, aalle 21 organizzato da Anpi valle Elvo, il Coordinamento Antifascista e la Cicloofficina T. Sankara

- Pollone, alle 21 letture in Biblioteca per celebrare il 150° anniversario dalla morte di Alessandro Manzoni

- Cossato, alle 20.30, Sala eventi Giuliana Pizzaguerra Via Ranzoni serata informativa sulla prevenzione e la cura del Gioco d’Azzardo Patologico.

- Biella, alle ore 17:30, presentazione del romanzo “La teoria della mela”, di Michela Magliona. Appuntamento presso la Libreria “Vittorio Giovannacci” in via Italia, 14.

- Valdengo in festa

- Biella, degustazione di vini toscani all’enoteca chiavazzese Symposium Wine Training

- Masserano, festa celtica di Beltane 25° edizione

- Biella Oropa, ore 16:00 - 18:00 Programma dell'evento di presentazione del progetto di Educazione ambientale bioBItech al giardino botanico

- Verrone Art Exhibition, ragazzi Liceo Sella omaggio a Picasso al castello, alle 20.30.

Sabato 27 maggio

- Valdengo in festa

- Biella ore 10 EST-Urbano Fondazione Pistiletto, presentazione della richiesta alla Regione Piemonte perché l’EST-Urbano sia dichiarato area di Notevole Interesse Pubblico.

- Candelo, dalle 16.00 alle 18.00, un pomeriggio di gioco all’aria aperta presso il Parco dell’Albero d’Oro

- Mezzana, inaugurazione mostra fotografica allestita presso il cineteatro Angelus con foto e immagini che ripercorrono la vita ecclesiale e personale di don Renzo.

- Mezzana, alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo si terrà un concerto di cori in ricordo di don Renzo, cantoria di Mortigliengo, di Casapinta, cantoria di Trivero e corale di Casapinta

- Cavaglià, Party Sport, dalle 9.45 alle 17.30 Cavaglià diventerà una grande palestra a cielo aperto, dove i bambini e i ragazzi potranno provare liberamente le diverse discipline presenti.

- Biella Chiavazza, festa associazione genitori dalle 15 alle 17 nel cortile della scuola elementare con il coinvolgimento delle realtà e delle associazioni del quartiere

- Vigliano, festa al Villaggio Trossi di Via Serpentiero. Il programma di “Vivigliano 2023” prevede animazioni per ragazzi nel pomeriggio di sabato dalle 15 e sfilata di moda (ore 21)

- Cossato, cena barbecue degli Alpini alle 20

- Biella, Biella gioca in giro evento CNA dalle 14,30 alle 18

- Biella "Festa del Calcio Giovanile" presso lo Stadio Pozzo La Marmora, dalle ore 15:00 fino alle 17:30.

- Masserano, festa celtica di Beltane 25° edizione

Domenica 28 maggio

- Valdengo in festa

- Biella, EST-Urbano Bene Comune, camminata pubblica e gratuita dall’ex Ospedale al guado sul Cervo, attraversando le aree urbane e agricole della riva di Chiavazza. Il ritrovo è fissato per le 14.15 sulla balconata di via G. Carducci, la partenza della camminata alle 14.30 con rientro nel pomeriggio.

- Candelo, 18° TROFEO CITTÁ DI CANDELO 4° memorial Giuseppe Lacchia Manifestazione regionale di corsa su strada per le categorie giovanili e adulti, ritrovo alle 8 partenza alle 9,30 - 10

- Valdengo, festa calcio giovanile, dalle ore 10:00 alle 12:30, allo Stadio E. Furno Marchese di Via Libertà.

- Transumando: Per chi ama la montagna in tutte le sue accezioni, c'è la 23a edizione di Transumando, la manifestazione che accompagna la mandria di Walter e Lauro Crosa nella sua salita ai pascoli dell’Alta Valsessera. La mandria transiterà intorno alle 9 dal Bocchetto Sessera.

- Biella, alle 17 la Comunità Ebraica di Vercelli Sezione di Biella propone il concerto per chitarra e flauto Intrecci nascosti presso la Sinagoga del Piazzo.

- Vigliano, festa al Villaggio Trossi, a partire dalle 10, si terrà il mercatino degli hobbisti, ci sarà il torneo di pallavolo con l’Associazione sportiva Vigliano Volley e a seguire la sfilata di personaggi cosplay.

- Biella, Boxing club Biella ha organizzato l'evento "Internationale boxe" dalle ore 15,30 in piazza Duomo

- Biella, "PIEMONTE PARCHI. 40 ANNI IN COPERTINA" presso Cascina Emilia – Riserva Naturale Parco Burcina "F. Piacenza" – Pollone (BI), alle ore 15:00 inaugurazione della mostra

- Biella Favaro, quarta edizione del torneo di calci di rigore organizzata dalla sezione Alpini di Favaro.

- Sala, presso la sede de Il Rifugio degli Asinelli, Emiliano Toso, biologo cellulare e musicista compositore, terrà un concerto con pianoforte.

- Graglia, dalle 14,30 meditazione insegnata da un grande Lama che viene da Dharamsala

- Biella, famiglie a teatro “La piramide invisibile - Alla scoperta dell'Antico Egitto” alle 18.30 a Palazzo Gromo Losa

- Biella Favaro, "Trail del Favè" 2° Memorial Mauro Berghi, sabato 27 maggio alle ore 18. Il ritrovo è dalle ore 16:30 presso la sede ANA Favaro in località "CAVE". Ore 17:00 mini giro per bimbi fino a dieci anni e merenda per tutti, ore 18 partenza Trail.

- Sordevolo, Magiche imperfezioni, Micol Caldi si racconta nel suo libro alle 20,30

- Masserano, festa celtica di Beltane 25° edizione

Mostre

- Biella, "Roberto Gabetti fotografo", fino al 28 maggio, nei locali del Lanificio Maurizio Sella, nei giorni di sabato e domenica dalle 10 alle 18, ingresso gratuito.

- Biella, fino al 18 giugno, Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa, Biella Piazzo Mostra "VIAGGIO, Orizzonti, Frontiere, Generazioni" dalle 10 alle 19

- Sabato 27 maggio, alle ore 16.30 visita guidata alla mostra “ALTRI VOLI CON LE NUVOLE” con l’autore Nicola Magrin. Partenza da Palazzo Ferrero Introduce Fabrizio Lava.

- Biella Piazzo, corso del Piazzo, Oratorio del Santo Sudario Mostra: Legàmi Orari apertura: giovedì dalle ore 15.30 alle 19.30venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 20.

- Biella, fino al 2 luglio, via Quintino Sella 54/b Segno e Disegno - Il linguaggio artistico di Giorgio Griffa incontra l'eccellenza tessile biellese Orari mostra: giovedì dalle ore 10 alle 14 - venerdì dalle ore 14 alle 18 - sabato e domenica dalle ore 10 alle 18.

- Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5, L'ultima infamia: Santhià-Cavaglià 29-30.04.1945, fino al 15 ottobre

- Valdilana, fino al 12 novembre Trivero, via Marconi, 23, Apertura di Casa Zegna e inaugurazione della mostra temporanea "E il giardino creò l'uomo".