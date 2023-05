Luca Stecchi presenta la sua “Raccolta di pensieri” a Valdilana

Valdilana – Mercoledì 31 Maggio, Luca Stecchi presenterà il suo ultimo libro “Raccolta di pensieri”, una raccolta delle emozioni dell’autore, all’interno della quale ha racchiuso il suo percorso artistico degli ultimi anni, un’antologia che tocca i sentimenti più profondi, un impegno a combattere il dolore e la paura, uscendone, dove possibile, migliori. Il libro, pubblicato da Aletti Editore, ha ricevuto un’importante collaborazione, grazie alla traduzione in lingua araba ad opera del Professor Hafez Haidar, docente, scrittore e traduttore libanese, naturalizzato italiano, candidato al Premio Nobel per la Pace nel 2017 e per la Letteratura nel 2018 e Cavaliere della Repubblica Italiana.

Il ricavato della vendita dei libri sarà devoluto al centro di ascolto psicologico del Fondo Edo Tempia, struttura che in un anno è in grado di fornire circa 3000 colloqui gratuiti ai malati e ai propri familiari. Dal 2015 ad oggi, Stecchi, biellese classe 1977, ha scritto oltre 500 poesie, diversi libri e realizzato video e audio libri, negli ultimi anni è stato protagonista di numerosi progetti artistici culturali che lo hanno visto lavorare al fianco di famosi nomi come Gilda Scalabrino (vincitrice del Festival di Sanremo nel 1975), Maria Rossi di Zelig, Arianna Quartesan e la cantante e attrice Elisabetta Coraini, solo per citarne alcuni. Attualmente il poeta Biellese, collabora con la casa editrice Otma2 ed è giurato in Premi letterari e poetici Internazionali.

Durante la serata, presentata da Arianna Quartesan (presentatrice e coreografa nonché ballerina che vanta presenze sui palcoscenici più importanti d’Italia), saranno letti alcuni estratti del libro interpretati da Alessia Zuppicchiatti (interprete, scrittrice e imprenditrice anch‘essa, a breve in uscita con il suo ultimo romanzo), da Paola Mercandino (imprenditrice, presentatrice e collaboratrice di Retebiella TV) e da Michele Mini (quest'ultimo per la versione in arabo), ma non mancherà un contributo musicale a cura di Zaccaria Roy e Cinzia Tomasi, musicisti di fama nazionale, ai quali andrà il compito di accompagnare le letture con delicate melodie e sinuosi arpeggi, e di mettere in musica e voce alcune opere di Stecchi diventate canzoni.

Una speciale interpretazione vedrà impegnata Arianna Quartesan che leggerà i “Tessuti di umanità”, testi creati da Stecchi per un progetto a sostegno dei bimbi malati. Un progetto a cui ha preso parte, oltre ad Arianna, anche l’artista Elisabetta Coraini (volto noto di soap opera e TV) e la dottoressa Paola Matera. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Atelier di Ponzone e con The Dream Dance Agency, è per Mercoledì 31 maggio alle ore 21:00 in via Provinciale 268 a Ponzone, Valdilana (BI), presso il Valdilana HUB.