In treno con due coltelli: scoperto un 31enne a Santhià

Gli Agenti del Posto Polfer di Vercelli, durante i servizi di vigilanza a bordo treno finalizzati alla prevenzione dei reati in ambito ferroviario, sulla tratta Torino – Milano all’altezza della stazione di Santhià, hanno controllato un 31enne italiano che mostrava nervosismo alla vista degli operatori.

L’uomo, durante il controllo, ha manifestato ulteriori segni di insofferenza; accompagnato al uffici di polizia è stato trovato in possesso di due coltelli, della lunghezza complessiva di 30 e 19 centimetri.

Non essendo in grado di giustificare il possesso degli oggetti atti a offendere, il passeggero è stato denunciato all’autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.