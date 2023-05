In lutto per la morte di Tina Turner, canta con la radio a tutto volume...alle 6 del mattino: arrivano i Carabinieri

Il mondo intero ha pianto la scomparsa della cantante Tina Turner. Le sue canzoni, la sua vita, hanno commosso intere generazioni. Anche nel nostro Biellese la notizia è stata accolta con dolore e viva partecipazione. Ma qualcuno ha pensato di esprimere la propria tristezza in modalità sui generis.

Succede a Mezzana Mortigliengo, dove un 61enne di origine straniera ha cominciato a cantare ad alta voce con la musica della radio ad altissimo volume. Per carità, un gesto nobile, ma compiuto alle 6 della mattina, sul proprio balcone, tanto da risvegliare l'intero isolato. Qualcuno si è infastidito e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Una volta sul posto, l'uomo avrebbe dichiarato ai militari dell'Arma di essere giù di morale per la morte della regina del rock and roll, definita dallo stesso “collega”, in quanto artista. E in suo onore, le ha dedicato alcuni brani. Così, ultimate le spiegazioni, è rientrato in casa con la radio spenta.

