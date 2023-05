Biella, fumo da un'auto lungo la Super: in azione i Carabinieri (foto di repertorio)

Doppio intervento dei Carabinieri in Superstrada per due automobilisti in difficoltà. Al mattino, è stato segnalato un mezzo fermo a lato della carreggiata a causa della fuoriuscita di fumo dall'abitacolo.

Alla sera, invece, veicolo in panne con conducente rimasto a piedi. In entrambi i casi, nei tratti tra Biella e Vigliano, le auto sono state recuperate e i Carabinieri hanno garantito la viabilità.