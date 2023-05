Prende sempre più piede una truffa "sentimentale"

Inizialmente l'approccio è il classico, spesso usato per conoscere qualcuno e fare due chiacchiere in amicizia.

Dopo un po’ di tempo, il truffatore si dice follemente innamorato di noi, è addirittura disposto a lasciare tutto per incontrarci e continuare questa meravigliosa storia d'amore. Non raramente l'interlocutore confida di trovarsi intrappolato in un rapporto di coppia in crisi, piuttosto che essere da tempo alla ricerca dell'anima gemella ma di avere solo avuto grandi delusioni, o magari lasciato, tradito o vedovo... L'abilità di questi malviventi sta proprio nel creare una identità incredibilmente compatibile con i desideri della vittima, al punto che la il poveraccio preso di mira si sentirà sempre più coinvolto sentimentalmente, addirittura non riuscirà a ragionare con lucidità su quanto sta accadendo.