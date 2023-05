Dimore culturali a Pettinengo, si inaugura a giorni

Sì terrà martedì 30 maggio, a Pettinengo, l’inaugurazione delle casette utili allo scambio dei libri. Il sindaco Gianfranco Bosso introdurrà l’iniziativa dalle ore 14:30.

Le piccole “dimore culturali” verranno installate a Selve Marcone, a Vaglio Pettinengo e in Piazza San Rocco: naturali luoghi d’incontro per godersi, da soli o in compagnia, un momento di immersione letteraria.

L’iniziativa, inserita nell’ambito del progetto “Laboratori a Classi Aperte”, ha visto la collaborazione del Comune, delle scuole medie, della biblioteca e dell’Associazione Piccola Fata. Le istituzioni hanno lavorato in sinergia e grazie ai ragazzi dei laboratori di falegnameria, guidati dagli insegnanti della scuola media e ideatori del progetto, hanno prodotto artigianalmente le piccole abitazioni.

“La diffusione della cultura passa attraverso gli antichi insegnamenti dei lavori manuali e i ragazzi si faranno portavoce di una cultura pratica e intellettuale – affermano gli organizzatori – Prevediamo ulteriori installazioni all’interno dei parchi giochi, che potranno diventare polo di scambio anche fra i più piccoli”.