A Piedicavallo due giorni con i “gemelli” di Avrieux

Si terrà sabato 27 e domenica 28 maggio, il comitato di gemellaggio fra il Comune di Piedicavallo e quello di Avrieux, in Francia.I rappresentanti di Avrieux giungeranno in visita ai “gemelli” di Piedicavallo per un fine settimana in compagnia.

Questo il programma:

27 maggio

Ore 18.00, accoglienza del Comitato.

Ore 19.00, aperitivo presso il Chiosco, Parco Ravere.

Ore 20.30, cena su prenotazione presso il Ristorante Rosa Bianca.

28 maggio

Ore 9.30, visita guidata del paese.

Ore 11.00, Santa Messa presso la Chiesa di San Michele.

Ore 12.00, aperitivo presso la sede della Società degli Operai.

Ore 13.00, pranzo su prenotazione presso il Ristorante Gatto Azzurro.

Per ulteriori informazioni: 333.184.2265