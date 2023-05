Andrea Mazzone, il nuovo Sindaco di Masserano si insedia ufficialmente durante il primo Consiglio Comunale FOTO e VIDEO

La sala Consiliare del Comune di Masserano a Palazzo dei Principi non è stata sufficiente a contenere tutti i cittadini accorsi al primo Consiglio Comunale della nuova giunta e del Sindaco neo eletto, Andrea Mazzone.

"Sono orgoglioso del compito che voi cittadini mi avete affidato - ha dichiarato il neo Sindaco - avete dato fiducia al "ragazzino", come qualcuno mi ha definito, e vi assicuro che sento forte la responsabilità di questo incarico. Con emozione e impegno mi accingo a guidare questo Comune. Rivolgo un saluto carico di stima al Sindaco che per quindici anni prima di me ha guidato il paese"

Anche la minoranza ha voluto rilasciare la prima dichiarazione del mandato, auspicando la piena collaborazione: "Ci impegneremo per essere una minoranza seria ed onesta; non saremo mai contro per partito preso, analizzeremo e studieremo ogni atto valutando di volta in volta quello che verrà proposto e faremo delle proposte augurandoci che vengano valutate in modo oggettivo".

Dopo la chiusura del Consiglio, un momento conviviale ha intrattenuto i cittadini che hanno colto l'occasione per salutare il Sindaco uscente, Sergio Fantone, e per stringere la mano al neo Sindaco e ai suoi consiglieri.