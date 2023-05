Accordo Campiglia-Sagliano a favore degli anziani, in arrivo diverse attività

Nel territorio del comune di Campiglia Cervo è in corso l’affissione di locandine ed invio delle stesse ai cittadini a mezzo mail per renderli partecipi degli accordi intercorsi con l’amministrazione del vicino paese di Sagliano Micca a favore della cittadinanza “meno giovane.”

Il Sindaco di Sagliano Micca, Andrea Antoniotti d’accordo con la propria amministrazione ha dimostrato spirito di collaborazione ed accoglienza accettando con entusiasmo la richiesta proveniente da Campiglia di far partecipare anche i propri residenti agli amichevoli incontri bisettimanali del Centro Anziani. Tali incontri organizzati nell’ambito del progetto “legami di prossimità” gestito da Elena Pianella della Coopertaiva Domus Laetitiae, si svolgono il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 17, prevedendo varie attività : tombola, giochi a carte, visione di immagini di viaggi, il pranzo una volta al mese oltre a chiacchiere e compagnia per spezzare la routine quotidiana. La partecipazione è gratuita ( sono a carico dell’utente soltanto le consumazioni ed il pranzo mensile ).

Puo’ essere una buona opportunità per muoversi dalle proprie case e dalle frazioni, spesso vuote durante la giornata in attesa che i piu’ giovani rientrino da scuola e dal lavoro o che vengano aperte le seconde case nella bella stagione. Chi fosse intenzionato a partecipare può telefonare ai numeri del Comune di Campiglia : 015 60037 oppure anche avvisare con whatsapp al n. 339 209 2556 per comunicare l’adesione gratuita La manifestazione di interesse non costituisce obbligo di partecipazione che può essere saltuaria o limitata ad alcune occasioni, ma aiuta l’organizzazione; una volta conosciuto il centro e le persone che lo frequentano ci auguriamo che i Valit possano considerare l’opportunità una piacevole abitudine.