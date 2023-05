Viverone, iniziata la coibentazione del tetto degli uffici comunali

A Viverone sono iniziati i lavori per la coibentazione del tetto degli uffici comunali nell’ottica dell’efficientamento energetico, che comportano la posa di pannelli isolanti e la sostituzione dei coppi avariati,

“Questo intervento – dichiara il Sindaco Carisio - è finanziato dallo Stato per 50.000 euro e per 4.000 dal Comune. Un lavoro che completa l’efficientamento energetico del complesso degli uffici, anche a seguito del primo intervento di 100.000 euro ricevuti dallo Stato per la posa di una pompa di calore e di un nuovo impianto bivalente di riscaldamento e refrigerazione degli uffici”.

Il Comune ha quindi completato la manutenzione degli edifici comunali. “Sono diversi i lavori fatti, – spiega Carisio - a partire dal tetto dell’ex asilo ora sede degli alpini, dal nuovo tetto su Villa Lucca, ed alla ristrutturazione, con posa di ascensore ai piani, dell’ex Municipio di piazza Zerbola, destinato a locale per medico di base e, al piano di sopra, salone riunioni”.

“Rimane da completare il complesso di Villa Lucca, – precisa il Sindaco - nel quale si vorrebbero trasferire gli uffici comunali al fine di adibire a salone pluriuso gli attuali uffici. Per questo è stato presentato un progetto con richiesta di finanziamento per 1 milione di euro che non è stata accolta. Ci riproveremo”.