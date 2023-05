Dalle 12 di oggi, venerdì 26 maggio, è stata riaperta a Campiglia Cervo la Strada Provinciale 115 Panoramica Zegna, chiusa la settimana scorsa al km 4+790 (bivio per Oriomosso) per eseguire la rimozione del materiale caduti sulla carreggiata a seguito delle abbondanti piogge del 19 e 20 maggio, e per mettere in sicurezza il versante.

Fino al completo ripristino della situazione, sul tratto indicato sarà in vigore il senso unico alternato regolato da cartellonistica di cantiere.