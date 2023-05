“Dinner with Pulp”: La prima cena con gioco a Lo Chalet Steakhouse di Vigliano

Tutto lo staff de Lo Chalet Steakhouse & Potatoes di Vigliano Biellese è orgoglioso di annunciare la prima “Dinner with Pulp”: sabato 3 giugno dalle ore 19 verrà organizzata una cena con gioco a premi per tutti.

Quanto conosci il celebre film di Tarantino? Sfida gli altri tavoli rispondendo correttamente alle domande a tema Pulp Fiction per vincere favolosi premi. La serata verrà allietata da musica a tema dal vivo e da una birra Hattori Hanzo in omaggio per chi verrà in dress code Pulp Fiction! Sono in palio 3 premi speciali per i primi 3 classificati e gadget in omaggio per tutti i partecipanti.

Il menù in programma, molto “pulp” e per nulla “fiction”, dedicato alla serata:

UN FRAPPÈ DA 5 DOLLARI

Aperitivo di benvenuto

LA COLAZIONE DI VINCENT

Pancetta al barbecue laccata in salsa bbq e uovo croccante

SALVATE MIA WALLACE

Risotto al cavolo viola e riduzione di prosecco

''UNA BISTECCA GRONDANTE SANGUE PER FAVORE"

Tagliata d'angus con patatine

IL CERVELLO DI MARTIN

Cocco e frutti di bosco

Partecipazione solo su prenotazione; € 60,00 a persona.

Lo Chalet Steakhouse & Potatoes si trova a Vigliano Biellese, in via per Chiavazza 41.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 333 4424617 (anche WhatsApp)

Pagina Facebook: www.facebook.com/lochaletstekhouse

Sito: www.lochaletsteakhouse.com