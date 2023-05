Ippon 2 Karate: Campionati Regionali Cadetti, Assoluti e Qualificazioni Campionati italiani Esordienti

Buone prestazioni per gli atleti della ASD Ippon 2 ai Campionati Regionali di karate relativi alle categorie Cadetti e Assoluti che si sono svolti a Leinì.

Titolo di Campionessa Regionale nella categoria Cadetti per Vittoria Pozzo; argento per Francesca Magliola, Caterina Sasso e Filippo Mosca, bronzo per Letizia Cardinale e Zoe Trotto.

Negli Assoluti si è affermato Alessio Durante ottenendo il Titolo di Campione Regionale, bronzo per Alessandro Demargherita.

Nello stesso giorno si sono svolte anche le Qualificazioni Regionali per i Campionati Italiani Esordienti dove i giovani atleti della compagine biellese, guidati dal D. T. maestro Feggi, hanno dato il massimo ottenendo, con Alberto Blotto, Elisabetta Giordanetti, Aimo Miani e Bianca Zanetti, il lasciapassare per la fase Nazionale; purtroppo nonostante l’impegno Nicolas Aggerholm, Aurora Fattori, Chiara Petti e Mattia Monteleone non sono riusciti a passare alla fase successiva.

I ragazzi che hanno partecipato alla Finale Nazionale, tutti alla prima importante competizione, hanno vissuto una bellissima esperienza che si è svolta nell’imponente Palafijlkam del Lido di Ostia ma, per questa volta, si è fermata alle prime fasi della gara.