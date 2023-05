Granfondo “La Gran Borgosesia”, anche l’assessore Paolo Urban al via

“Per la nostra amministrazione, è motivo di vanto ospitare la manifestazione ciclistica, La Gran Borgosesia”. Queste le parole dell’assessore allo Sport, Paolo Urban, del Comune di Borgosesia, che si occupa degli eventi sportivi.

La gara di domenica 28 maggio rappresenta la 4a prova del circuito ciclistico più longevo d’Italia “Coppa Piemonte Drali”: due percorsi che si svilupperanno in una terra dalle particolari bellezze naturali e storiche. “Si tratterà di uno splendido evento – continua Urban – e speriamo che il tempo sia clemente. A livello di amministrazione, siamo molto favorevoli alle iniziative di questo tipo: porterà una grande affluenza di atleti appassionati, con un’importante ricaduta sul turismo. Sabato 27, il giorno prima della gara, si svolgeranno diverse attività, che valorizzeranno l’importanza dell’evento.” Conclude così l’assessore che intende presentarsi alla partenza di domenica, alle 8:30, in via Vittorio Veneto.