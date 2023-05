Biella Motor Team vince al Rally Il Grappolo

Risposte positive per la scuderia Biella Motor Team dal Rally Il Grappolo, prova della Coppa Italia 1ª zona, che si è disputato tra sabato 20 e domenica 21 maggio sulle colline dell’Astigiano con partenza ed arrivo a San Damiano d’Asti.

In un week end segnato dal maltempo che ha inciso non poco sull’andamento della gara, bella prestazione del navigatore Luca Ferraris che assieme al pilota biellese Pierangelo Tasinato su una Skoda Fabia Evo ha chiuso tredicesimo assoluto e non di classe Rally2. Ancora una bella prestazione per Alessandro Colombo e Matteo Grosso, Peugeot 106 Rallye di classe N2. Hanno chiuso trentottesimi assoluti vincendo, con ampio margine, la classe N2. Un risultato che li vede balzare in testa alla classifica di classe nella Coppa Rally di Zona 1 con 17,5 punti complessivi.