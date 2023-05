PD Biella: "La responsabilità della mancanza dei treni diretti per Torino è del centrodestra"

Riceviamo e pubblichiamo un estratto del Comunicato Stampa dei Consiglieri comunali gruppo del Partito Democratico Paolo Rizzo, Marta Bruschi, Valeria Varnero, Moamed El Saket, Rinaldo Chiola. La Segreteria cittadina del Partito Democratico: Sergio Leone. La Segreteria provinciale del Partito Democratico: Rinaldo Chiola:

"Se dopo 4 anni dall’inizio dei lavori di elettrificazione della linea Biella – Santhià non ci sono ancora sufficienti treni diretti per Torino è senza dubbio colpa del centrodestra che governa la Regione e il Comune di Biella. Per essere chiari, non solo non ci sono i treni necessari, ma non vi è neanche allo studio un’ipotesi di un collegamento diretto efficiente, che preveda un orario cadenzato anche nei weekend. Come sarebbe dovuto avvenire se si fossero seguite le fondate richieste del territorio. E’ noto il percorso, iniziato dal comune di Biella nel 2016, che ha portato alla realizzazione dell’infrastruttura costata 12,7 milioni, con il finanziamento del progetto per l’elettrificazione a carico di alcuni gli enti pubblici e privati del Biellese. Quel percorso si è impantanato con l’arrivo al governo della Regione e del Comune di Biella del centrodestra"

"Infatti, i lavori dell’elettrificazione sono iniziati nel giugno 2019 son proseguiti per tutto il 2020. In questo periodo si sarebbero dovuti studiare i collegamenti diretti con Torino visto che non vi erano più impedimenti infrastrutturali, ma nulla si è fatto. Alle sollecitazioni della Provincia di Biella l’Assessore Regionale ha risposto prima con “vediamo se si può inserire una coppia di corse” e poi, successivamente alle insistenze della Provincia e di tutti gli enti Territoriali, con l’inserimento in servizio di solo due coppie, tra l’altro in orari scomodi. A tutt’oggi, nonostante le proteste degli enti e dei pendolari rimangono solo due coppie di treni diretti per Torino, assolutamente insufficienti per far sì che la ferrovia sia uno dei volani per lo sviluppo del territorio".

Nel giugno scorso è stato rinnovato il contratto di servizio tra Regione e Trenitalia, non ci sarebbe stata migliore occasione per concordare un servizio adeguato per la provincia di Biella. Su quel contratto la Regione ha giustamente stanziato 25 milioni di risorse proprie (oltre a quelle previste dal Fondo Nazionale Trasporti), ma queste risorse non sono andate, se non in minima parte, a sanare le situazioni più svantaggiate. Delle risorse aggiuntive solo 2 milioni sono stati stanziati per sostenere il collegamento diretto tra Biella e Torino, risorse che consentono di effettuare solo le due coppie “spot”, inefficienti, e non un servizio orario cadenzato che sarebbe stato più efficiente in termini di costo a Km".

"Soprattutto, un servizio orario, o biorario, avrebbe soddisfatto le esigenze dei numerosi pendolari e sarebbe stato un elemento di sviluppo della città e della provincia, sempre più colpita dalla crisi prodotta da un costante spopolamento. Infine, investire i 5/6 milioni necessari per effettuare un collegamento orario/biorario avrebbe riequilibrato lo svantaggio che la provincia di Biella ha sempre avuto nei confronti delle altre provincie in termini di trasporto ferroviario (siamo di gran lunga ultimi nelle corse per Torino o Milano). Ricordiamo che la Regione deve, come sta scritto nella statuto dell’Agenzia della Mobilità, garantire servizi equi su tutto il territorio regionale, ma nulla e stato fatto per sanare lo squilibrio della provincia di Biella rispetto alle altre provincie".

Il tavolo costituito dalla Regione per studiare i possibili collegamenti diretti tra Torino e Biella non sta producendo nulla! Ciò perché alle richieste dei rappresentati della Provincia di Biella di modifica dell’orario del nodo di Torino per lasciare gli spazi per un collegamento cadenzato Biella – Torino si risponde che non vi è il mandato politico di effettuare modifiche dell’orario in essere. Quindi le richieste sbattono contro il muro di gomma creato dalla Regione per sopire le proteste. E’ chiaro, quindi, che non vi è la volontà politica di migliorare i collegamenti ferroviari della provincia di Biella".

"Neanche la mozione proposta dal Partito Democratico e approvata all’unanimità da tutto il Consiglio Comunale è servita a svegliare gli esponenti del centrodestra dal loro torpore. La mozione chiedeva al Sindaco di “rivendicare con forza l’istituzione di un servizio diretto con orario cadenzato tra Biella e Torino fino alle ore 22 per i giorni feriali e biorario nei giorni festivi e il sabato”, ma il Sindaco nulla ha fatto per dar corso a quello che la mozione gli chiedeva. Non ha scritto una lettera, non ha indetto una riunione pubblica con l’Assessore e il consigliere regionale, o meglio, non ha invitato l’assessore a spiegare in Consiglio Comunale perché non vuole cambiare gli orari per lasciare lo spazio al servizio cadenzato tra Biella e Torino e finanziarne il costo".

"Anche sul fronte dei collegamenti per Milano siamo rimasti all’anno 0! Il finanziamento di 5 milioni stanziato con la legge di bilancio del 2019 non è stato impegnato dalla Regione ed è stato perso. Perdere 5 milioni da investire per l’elettrificazione della Biella – Novara è un fatto gravissimo, perché se si fossero investiti per il progetto e per ordinare parte del materiale (es. i pali) sarebbe stato più semplice, nell’aggiornamento del Contatto di Programma tra M.i.t. e R.F.I. o nei programmi del PNRR, trovare le risorse necessarie per completare l’elettrificazione della linea. Ma nulla è stato fatto, se non una gran confusione per far fare altro con quei soldi".

"Non si è fatto nulla perché la Regione Piemonte non ha interloquito con Trenitalia e R.F.I. per lo sviluppo del servizio diretto per Milano. Cioè, se si fosse voluto implementare il servizio diretto per Milano, RFI avrebbe trovato, nei 13 miliardi stanziati nell’aggiornamento del Contratto di Programma o nei 25 miliardi stanziati per il PNRR, i 35 milioni necessari per elettrificare la linea Biella – Novara. Come risulta chiaro dall’appunto di RFI inviato alla Commissione Parlamentare Trasporti della Camera dei Deputati. A tutt’oggi quest’investimento non è presente né nel PNRR né nel Contratto di Programma aggiornato".

"Il tema non è importante solo per i tanti lavoratori e studenti che fanno da pendolari, ma, anche, per il sistema dell’imprenditoriale biellese. Infatti, la prima a richiedere collegamenti veloci è stata l’Unione Industriali Biellese. Da ultimo, anche un banchiere come Maurizio Sella ha affermato che la priorità per Biella ed il Biellese è quella di avere treni efficienti e veloci per Torino e Milano. Il Silenzio sul tema dei rappresentati del centrodestra è assordante!"