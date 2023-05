Solidarietà e mondo del vino si incontrano

FISAR “IN ROSA” una sezione della FEDERAZIONE ITALIANA SOMMELIER ALBERGATORI e RISTORATORI, Nazionale, maggiormente sensibile e attenta alle problematiche sociali, ha deciso di accendere i riflettori della visibilità sull' Associazione di volontariato Onlus “Ti aiuto io” di Candelo che da più di 20 anni lavora alla sensibilizzazione e alla promozione dell'integrazione delle persone con disabilità, in collaborazione con Anffas, Domus Laetitiae, Comunità Papa Giovanni XXIII, Siris Centro diurno Cossato, La Bottega dei Mestieri, La Casa di Dilva, Anteo e Noe.

Particolarità che la distingue dalle altre Associazioni: aver inserito tra le azioni propedeutiche e terapeutiche la coltivazione della vite e conseguentemente la produzione di vino. In un antico vigneto a conduzione biologica, di 2000 mq. quasi al confine con Biella, coltivato a Barbera, Freisa, Croatina, vitigni autoctoni tra cui Chatus e Vespolina, volontari disabili e non, sono impegnati nei lavori di coltivazione, potatura e raccolta dell'uva (rigorosamente a mano!) che viene poi conferita alla Cantina Centovigne di Castellengo, che annualmente offre il suo generoso contributo, per essere trasformata in vino.

Il vino che da ormai 17 anni viene prodotto è chiamato "Il Vino del Sorriso", usato poi come azione promozionale e di autofinanziamento.

ECCO IL PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE:

SABATO 27/05

ore 14 : Ricetto Cantine di Crono - Convegno: Il Vino, emozioni che includono

ore 17,30 : Ricetto Cantine di Crono Degustazione Vini e prodotti locali a cura di “I Am Agricolo e Slow Food Biella”

ore 20,30 : Cena di Aggregazione presso la Trattoria D'Oria - Candelo con i vini della Cantina Pietro Cassina - Lessona

DOMENICA 28/05

ore 10 : Visita all'azienda Centovigne di Castellengo con degustazione vini

ore 12,30 : Lunch Un evento che porta a Biella Sommelier Fisar e appassionati da diverse parti d’Italia, che vede le sinergie di Fisar in Rosa, Coordinamento Fisar Nord-Ovest e Fisar Delegazione di Biella.

Un evento che parla di realtà solidali e di vino.

Un vino che una volta tanto, tutti d'accordo, fa bene a tutti.