A Palazzo Ferrero c'è "Il pianeta intonato"

Dopo l’esperienza fatta con Musica d’Ambiente in molte aule e istituti della città di Biella, visto l’entusiasmo e l’efficacia del metodo, si è pensato di mettere in scena uno spettacolo accreditato (narrazione e musica) in grado di offrire formazione ai docenti di ogni ordine e grado sulle competenze morbide necessarie a sensibilizzare gli studenti sui temi della sostenibilità. L'appuntamento è a Palazzo Ferrero a Biella mercoledì 31 maggio alle 16,30.