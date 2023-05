A Biella la due giorni di Banca Patrimoni Sella & C.

Una due giorni per parlare di storia, valori, identità, legami e valorizzazione del territorio con 800 persone provenienti da tutta Italia. Banca Patrimoni Sella & C. riunisce a Biella domani, venerdì 26 e sabato 27 maggio tutte le proprie persone, di Sella Sgr e di Sella Fiduciaria, in un incontro che è anche occasione per fare il punto sull'andamento delle attività, i trend e le prospettive del mercato e dell’attività di gestione e amministrazione dei patrimoni della propria clientela.

Durante l’incontro, nel corso della mattina di sabato, i partecipanti si sposteranno a piedi dal Palazzone, la sede biellese di Banca Patrimoni Sella & C., a San Gerolamo, in una sorta di rievocazione del percorso che Gaudenzio Sella, fondatore nel 1886 della società in accomandita Gaudenzio Sella & C. che è all'origine dell'attuale gruppo Sella, effettuava ogni giorno per recarsi al lavoro e tornare alla sua abitazione. Banca Patrimoni Sella & C. è la banca del gruppo Sella specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata ed istituzionale. Con una struttura di oltre 500 tra private banker e consulenti finanziari, risponde alle esigenze della clientela, basandosi sulla relazione personale e facendo leva su un’ampia gamma di soluzioni e servizi innovativi.

Banca Patrimoni Sella & C. ha chiuso il primo trimestre 2023 con un utile netto di 6,9 milioni di euro, in crescita rispetto ai 2,9 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente.