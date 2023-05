A Candelo torna Movie Tellers – La carovana del cinema, ecco quando

Riparte la carovana cinematografica di Movie Tellers – La carovana del cinema, rassegna ideata e realizzata dall’Associazione Piemonte Movie che mette in relazione le sale cinematografiche locali e il pubblico con film legati al territorio. Sin dalla prima edizione Movie Tellers ha portato nella sua rete di cinema sparsi in Piemonte un mix di film e intrattenimento di qualità, per valorizzare e riscoprire l’esperienza condivisa della sala cinematografica, oggi più che mai preziosa.

Dal 31 maggio al 30 giugno i 13 titoli scelti - 4 lungometraggi, 4 documentari, 4 cortometraggi e 1 proiezione speciale - arriveranno in 21 città delle 8 province regionali, dando vita a una ricca rassegna composta da 28 appuntamenti con 140 proiezioni totali.

Le sale cinematografiche aderenti alla 4ª edizione di questa rassegna sono: 8 nei CAPOLUOGHI Alessandria - Cinema Kristalli (15 e 19 giugno); Asti – Cinema Lumière (5 giugno) e Cinema Pastrone (13 giugno); Cuneo - Cinema Lanteri (7 giugno) e Cinema Monviso (29 giugno); Novara – Cinema Araldo (14 e 21 giugno); Verbania - Spazio Sant’Anna (11 e 24 giugno); Vercelli - Cinema Italia (8 e 22 giugno).

15 nei COMUNI: Avigliana – Cinema Fassino (31 maggio); Bardonecchia – Cinema Sabrina (30 giugno); Barge – Cinema Comunale (6 giugno); Bra – Cinema Vittoria (27 giugno); Busca – Cinema Lux (9 giugno); Candelo – Cinema Verdi (8 e 22 giugno); Carmagnola – Cinema Elios (16 giugno); Ceva - Sala Borsi (15 giugno); Chieri – Cinema Splendor (20 giugno); Dogliani – Cinema Multilanghe (26 giugno); Giaveno – Cinema Teatro San Lorenzo (10 giugno); Ivrea – Cinema Boaro (14 giugno); Omegna – Cinema Teatro Sociale (17 giugno); Ormea - Nuovo Cinema Ormea (23 giugno); Saluzzo – Cinema Magda Olivero (12 giugno).

In ognuno degli appuntamenti il pubblico potrà assistere alla proiezione di 4 film e intrattenersi con i momenti conviviali che affiancano il buon cibo al buon cinema, con un biglietto d’ingresso volutamente accessibile di 8€ (ridotto 5€). Ogni appuntamento inizierà alle ore 18.00 con un corto e un documentario, per proseguire alle 20 con una degustazione delle eccellenze enogastronomiche locali in collaborazione con Slow Food, concludendosi alle 20.45 con la proiezione speciale seguita da un lungometraggio.

GIOVEDÌ 8 GIUGNO

CANDELO, Cinema Verdi

Ore 18.00 | The Delay (Italia, 2022, 15’) di Mattia Napoli

Ore 18.15 | Dear Cochise (Italia, 2022, 80’) di Guido Passi

Ore 20.00 | Degustazione a cura di Slow Food

Ore 20.45 | La fabbrica del Villaggio (Italia, 2021, 19’) di Paolo Casalis, Alessandro Gaido, Stefano Scarafia

Ore 21.15 | Rispet (Italia/Germania, 2022, 105’) di Cecilia Bozza Wolf

GIOVEDÌ 22 giugno

CANDELO, Cinema Verdi

Ore 18.00 | Angel Incio presenta Nuestro Señor (Italia, 2022, 14’) di Jacopo Ficulle

Ore 18.15 | Il ciliegio di Rinaldo (Italia, 2022, 75’) di Alessandro Azzarito

Ore 20.00 | Degustazione a cura di Slow Food

Ore 20.45 | La fabbrica del Villaggio (Italia, 2021, 19’) di Paolo Casalis, Alessandro Gaido, Stefano Scarafia

Ore 21.15 | Non morirò di fame (Italia/Canada, 2022, 100’) di Umberto Spinazzola