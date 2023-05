Valle Elvo: non espone il prezzo dei prodotti, multa per il titolare di un bar

Nell'ambito di mirati servizi diretti al controllo degli esercizi pubblici finalizzato ad una verifica circa il rispetto delle prescrizione imposte, gli operatori della “Squadra Amministrativa” della locale Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza hanno contestato al titolare di un bar della Valle Elvo una violazione amministrativa per l’omessa pubblicità dei prodotti destinati sia alla somministrazione che alla vendita al pubblico.

L’esercente, infatti, come previsto dal Codice del consumo, è obbligato ad indicare i prezzi dei prodotti in vendita o somministrati, al fine di fornire uno strumento di valutazione per l’acquisto di un prodotto, a tutela del consumatore.

Per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 ad Euro 2700.