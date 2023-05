Donato, frana il terreno lungo la sp 500, Vigili del Fuoco chiamati per la messa in sicurezza, FOTO

Donato, frana il terreno lungo la sp 500, Vigili del Fuoco chiamati per la messa in sicurezza

Vigili del Fuoco impegnati al momento a Donato, lungo la Sp 500, in direzione Netro. Al di sotto della carreggiata, con molta probabilità per via delle importanti piogge degli ultimi giorni, si è formata una frana che mette a rischio la sede stradale ed è dunque necessario intervenire al più presto per scongiurare il peggio. Al momento la strada è ancora percorribile in entrambi i sensi di marcia ma sono attesi sul posto i tecnici della Provincia per valutare il da farsi.

Nella stessa zona erano intervenuti sempre nella giornata di oggi giovedì 25 maggio i Vigili del Fuoco anche per un altro intervento, per la rimozione di alcune piante che erano cadute sulla sede stradale.