Auto contro palo della luce nel parcheggio dell'ospedale

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattina di oggi giovedì 25 maggio intorno alle 7,30 per un palo della luce pericolante nel parcheggio dell'ospedale.

Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che un mezzo facendo manovra abbia urtato il palo che i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche gli addetti del servizio vigilanza dell'ospedale e la Polizia. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per altre vetture e il conducente non si è ferito.