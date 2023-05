Il Comune di Cossato assume a tempo pieno e indeterminato, ecco quale figura cerca

Il Comune di Cossato ha indetto Concorso Pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Funzionario Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione - da destinare all’Area Tecnica e Servizi al Territorio.

Il posto messo a concorso concerne la figura professionale da inserire come prima destinazione all’interno dell’Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzione ed Espropriazioni dell’Area Tecnica e Servizi al Territorio. Pertanto, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, nel corso del rapporto di lavoro l’Amministrazione potrà destinare i soggetti selezionati all’esito della presente procedura ad altro Ufficio o Settore senza che ciò comporti novazione contrattuale.

I candidati dovranno far pervenire la domanda unicamente in via telematica tramite il Portale Unico di Reclutamento della Funzione Pubblica raggiungibile al link www.InPA.gov.it, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul portale e all’Albo pretorio on-line del comune (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo) e quindi entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 21 giugno 2023

clicca qui per i dettagli del concorso