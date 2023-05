Confermato il direttivo dell'Associazione Amici dell'Ospedale di Biella, Galligani resta presidente

Il 27 aprile 2023 si è tenuta l’Assemblea dei soci dell’associazione Amici dell’Ospedale di Biella per l’approvazione del bilancio consuntivo 2022 e previsionale 2023, nonché il rinnovo delle cariche per il prossimo triennio.

Il Presidente dott.Galligani , nella sua relazione introduttiva, ha fatto una breve relazione del triennio appena concluso, evidenziando lo stato d’animo generale dopo i tre anni di Covid: “Nel 2020-2021 e in parte ancora nel 2022-afferma il dott Galligani- si è agito perchè obbligati dalla necessità e dall'emergenza; ora bisogna avere un’ampia visione del futuro, in rete con Asl e coprogettando con altre Istituzioni del territorio: Fondazione CRB, Fondazione Tempia, Caraccio ecc. Il Momento è difficile, ma molto importante”.

La relazione del Presidente ha avuto una doppia valenza : chiudere il 2022 e contemporaneamente il triennio 20-21-22.

Il bilancio 2022, accompagnato dalla relazione del tesoriere dott Colombera e dalla nota del revisiore dei conti dott Calvelli è stato approvato all’unanimita’.

Sono stati portati avanti nel 2022 i seguenti progetti per un totale di spese pari a euro 400.000 :  Aggiornamento RMN  Iniettore Cardiologia  Ecografo per Geriatria  Ecografo per Ostetricia  Fibroscan  2 Ecografi vascolari  Progetto SLA  Termofisher

Il dott.Galligani ha illustrato poi i progetti 2023: Elettromiografo per Neurologia  Sistema HOLEP laser per Urologia  Doppler più Sherlock Infermiere  Webcam Rianimazione  Storia dell'Ospedale, richiesto dalla Regione : “Le origini del dono” Benefattori ed artisti  Sala Ibrida  Robot Chirurgico .

Si è poi passati alle votazioni per il rinnovo del C.D. scaduto. Tutti i precedenti membri del Direttivo vengono confermati, ma a breve si procederà a una modifica dello Statuto, mediante assemblea straordinaria, al fine di aumentare i membri del CD da 9 a 14.

Risultano eletti (confermati): Leo Galligani, Adriano Guala, Gabriele Colombera, Grazia Germanetti, Mariella Biollino, Marina Santangelo (Segretaria), Eugenio Zamperone, Paola Accomazzo Nejrotti, dott Ogliaro (assente)

Il nuovo CD si e’ poi riunito, presso la sede dell’associazione in Ospedale, il 10 maggio. IN tale contesto e’ stato riconfermato

Presidente (ad interim) Leo Galligani, vicepresidente Adriano Guala (ad interim), segretaria Marina Santangelo, Mariella Biollino addetto stampa/comunicazioni.