Associazione Amici dell’Ospedale di Biella, Galligani: "In 9 anni raccolti 4 milioni di euro"

Si è tenuta, nelle scorse settimane l’annuale cena benefica dell’associazione Amici dell’Ospedale di Biella, finalizzata alla raccolta fondi a favore del nostro Ospedale.

Molto numerosi i presenti, provenienti dalla società civile locale, oltre che dal mondo ospedaliero (medici, infermieri, amministrativi…), ben consapevoli del fatto che il nostro Ospedale, punto di riferimento per tutta la popolazione biellese, deve continuare a mantenere un alto livello qualitativo con nuove tecnologie per essere sempre al passo coi tempi .

“L’Associazione Amici dell’ospedale- come ha ricordato il presidente Leo Galligani nel corso della serata- in nove anni di attività, grazie alla generosità di tanti Biellesi, ha raccolto fondi per circa 4 milioni di euro e realizzato 50 progetti per l’acquisto di attrezzature indispensabili per migliorare la qualità del nostro ospedale. Un ospedale che i Biellesi considerano sempre più vicino, un punto di riferimento per il nostro territorio. Uniti abbiamo fatto molto, ma molto possiamo e dobbiamo ancora fare per tante persone”. I NOVE anni trascorsi dalla nostra fondazione ci hanno dato una identità che penso sia il motivo della fiducia nella nostra associazione riconosciuta come “Ponte sicuro” per portare aiuto all’ospedale, nelle cui stanze si versano lacrime di gioia e di dolore, le più importanti della vita. Dobbiamo adeguarci al nuovo e crescere, però è necessario unire, più che in passato, le nostre forze”.

Il Presidente ha ricordato i progetti realizzati negli anni passati e quelli che verranno avviati nel 2023, a partire dalla Sala Ibrida in stretta collaborazione con l’ASL per arrivare all’acquisto di nuove strumentazioni di alta tecnologia per migliorare la sicurezza e il benessere dei pazienti (es. Elettromiografo per Neurologia, Sistema HOLEP laser per Urologia, Webcam Rianimazione ecc )

La Mission dell’AAOB è quella di aiutare tutti i Biellesi e offrire a coloro che fruiscono dell’Ospedale degli Infermi nuovi strumenti di confort, tecnologia, diagnostica...per avere sempre migliori servizi per la salute di tutti.