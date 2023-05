AMA Biella: serate musicali in giardino a Mente Locale

E' stato il coro "Noi Cantando" a inaugurare, mercoledì 24 maggio, il ciclo di serate musicali con aperitivo al centro d'incontro Mente Locale.

Per via della pioggia, il concerto si è svolto al chiuso ma per i prossimi appuntamenti si spera di poter accogliere il pubblico nel giardino bioenergetico che, in questo periodo, è un trionfo di rose e peonie.

Prossimo concerto-aperitivo è previsto per mercoledì 31 maggio, dalle 18 alle 19.30, col duo jazz Gabriele & Angela e poi a giugno, mercoledì 21, col piano bar di Enrico Maron Pot.

Le serate sono organizzate da AMA Biella in collaborazione col ristorante Villa Boffo Cucina Cocktail su prenotazione alla segreteria di Mente Locale 015.401767