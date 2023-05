Al The Place nasce la Parafarmacia Beltrami: Un ambiente naturale per ritrovare salute e benessere

All’interno della cornice del centro The Place - in cui sono presenti boutique, un bar e la clinica Casa della Salute - da pochi mesi ha inaugurato una nuova attività: Parafarmacia Beltrami. In un ambiente accogliente e spiccatamente ispirato alla natura, la Parafarmacia offre al pubblico un’ampia gamma di prodotti e di servizi scelti tra i migliori in ambito fitoterapico, ortopedico, dermocosmetico, integrativo e veterinario.



“Parafarmacia Beltrami nasce con l’intento di dare un servizio aggiuntivo e completo alla popolazione” commenta il dottor Rudy Ceria, membro dello staff della Parafarmacia. “Offriamo ai clienti prodotti di vario genere ad altissima qualità nel campo della salute e del benessere, sia della persona che degli animali”.



Il team, preparato e sempre disponibile per fornire alla clientela aiuti e consigli, dispone di tutto ciò che serve per migliorare le condizioni di salute e benessere della persona; accanto ai farmaci da banco, si può trovare una vasta scelta di integratori, sia di origine naturale che specifici per chi pratica sport. Non solo: dispone di un’ampia selezione di oli, infusi e tisane - sfuse o confezionate - e di un reparto dedicato agli articoli ortopedici fornito di tutori per gestire le varie problematiche muscolo-scheletriche, comprese stampelle, carrozzine (anche a noleggio), comode calzature, ausili per l'incontinenza e prodotti dedicati alla cura di anziani e bambini.





Gli spazi della Parafarmacia Beltrami vengono suddivisi in più reparti, in relazione al settore trattato.

Il primo reparto, che non può mancare quando si parla di salute e bellezza, è quello dedicato alla dermocosmesi: la pelle è l’organo più esteso del corpo, è coinvolto nel sistema di termoregolazione e ha la funzione di rivestire e proteggere da agenti patogeni; proprio per questo motivo è fondamentale preservarla in buona salute, per un maggior confort e per una migliore sensorialità tattile. I prodotti proposti dalla Parafarmacia, grazie alle ricerche più avanzate, verranno in aiuto per garantire la salute della pelle, rendendo la routine quotidiana un vero e proprio rituale di cura personale.

Nel cuore del punto vendita, trova spazio anche un’accogliente cabina estetica dotata di luci per la cromoterapia e un lettino riscaldato con braccioli abbattibili per garantire maggior comfort durante il massaggio. Oltre ai classici servizi di manicure, pedicure, depilazione e cura del viso, offre inoltre un ampio listino di trattamenti, tra cui massaggi rilassanti e antistress, e una serie di manipolazioni specifiche per la “remise en forme”, linfodrenanti e anticellulite.

Un reparto speciale è riservato agli amici a quattro zampe: per la cura di cani e gatti, la Parafarmacia ha scelto di proporre una linea di nutrizione tradizionale - con scatolette e crocchette - di altissima qualità che non contiene glutine, oltre ad avere a disposizione prodotti che permettono di far seguire al proprio animale domestico un’alimentazione BARF, rappresentando l'unico punto vendita di questa tipologia in tutta la provincia. È possibile, inoltre, acquistare farmaci veterinari con ricetta, repellenti (anche con un’importante componente naturale) ed integratori che supportano gli animali nelle loro carenze o nella gestione di stress e malattie.

Il punto vendita è aperto dal lunedì al venerdì (dalle 9:30 alle 19) ed il sabato (dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30).



Parafarmacia Beltrami si trova presso il centro The Place di via Cesare Battisti 99, a Sandigliano (BI).



Per informazioni: Tel. 351 3704144

Pagina Facebook: Parafarmacia Beltrami

Pagina Instagram: www.instagram.com/parafarmacia_beltrami