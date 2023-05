Lavori nelle scuole di Biella, ecco dove faranno lezione gli allievi da settembre 2023 fino al 2025

Si è svolta oggi, giovedì 25 maggio, la conferenza stampa inerente il futuro delle scuole di Biella, che a causa dei lavori di riqualificazione, rimarranno chiuse o parzialmente inagibili.

A fare gli onori di casa è stata l’assessore all’Istruzione Gabriella Bessone: “Ringrazio la presenza dei Dirigenti scolastici, Monica Pisu e Tiziano Badà, dei colleghi e del Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo; è da tempo che ci adoperiamo per garantire un servizio scolastico che sia in grado di fronteggiare le avversità. Nonostante le difficoltà, la collaborazione fra gli enti rappresenta un punto di cruciale importanza per la risoluzione di problematiche fondamentali.”

“Il problema della riqualificazione scolastica rappresenta una tematica particolarmente ostica in questi ultimi tempi, la Provincia ha sviluppato un importante intervento per il Liceo Scientifico e dovremo riallocare ben 15 classi dell’istituto – afferma Ramella Pralungo – La coesione fra Comune e Provincia, ha reso possibile i complessi interventi di pianificazione, essenziali per il benessere del territorio. Le classi si ripartiranno fra il complesso di Città Studi, la Ludoteca e la struttura dei laboratori per l’occupabilità, le aule restanti verranno ricavate dai laboratori dell’istituto stesso, che verrà riadattato per l’occasione. Spostare i ragazzi da una sede all’altra non sarà di certo piacevole – continua il Presidente – prima di rivestire un ruolo istituzionale, la maggioranza di noi è un genitore e possiamo comprendere i disagi causati… Ma migliorare la qualità degli allievi, renderli a norma e sicuri senza spostare le classi, è un’operazione impossibile.”

Anche l’assessore alla Finanza e Bilancio Silvio Tosi, mette in evidenza l’impegno profuso dalle istituzioni: “Abbiamo svolto il lavoro nei limiti delle possibilità e delle norme imposte, ospitare gli studenti implica un’attenzione particolare, perché le strutture adeguate sono molto ridotte. Il disagio dei ragazzi e delle famiglie, grazie all’attento lavoro delle istituzioni, verrà limitato"

Di seguito il piano dettagliato degli interventi previsti per l’anno scolastico 2023-24.

La scuola Pietro Micca verrà chiusa nella sua totalità e le cinque classi verranno spostate all’interno dell’Istituto San Francesco. I locali mensa saranno riprogettati al fine di ospitare le classi rimanenti, in accordo con il Dirigente scolastico Monica Pisu. I lavori verranno ultimati entro la fine di agosto, per garantire l’accessibilità per l’inizio del periodo scolastico. Per l’occasione si prevede l’utilizzo dei locali della Ludoteca, che fino al 2025, rimarranno in concessione alla Provincia.

Anno scolastico 2024-25 La chiusura totale delle scuole San Francesco, De Amicis e elementare XXV Aprile, porterà ai seguenti spostamenti: la scuola San Francesco verrà ospitata presso la Pietro Micca, mentre la Crosa verrà ospitata presso i locali Enaip. La De Amicis verrà momentaneamente trasferita nei locali della ludoteca, in attesa di ulteriori concessioni. Le restanti cinque classi della Pietro Micca, verranno trasferite a Villa Schneider. “L’amministrazione dovrà infine tenere in considerazione il mancato introito delle strutture ospitanti.” Conclude l’assessore Bessone.