Lavoratori dell'ATAP contro l’esiguo buono pasto

Riceviamo e pubblichiamo:

"Le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) dell'azienda di trasporto pubblico "ATAP spa" hanno annunciato il proseguimento della fase di raffreddamento in risposta alla proposta di rinnovo dell’integrativo aziendale, con un esiguo buono pasto da 96 centesimi al giorno. Questa decisione arriva poiché da parecchio tempo, il compenso economico di tutti i dipendenti ATAP, non è adeguato alla qualità e quantità di lavoro svolto quotidianamente e tale situazione si è aggravata dopo una serie di avversità affrontate: tagli salariali nel 2014, impatti della pandemia da COVID-19 e aumenti inflattivi degli ultimi mesi. I rappresentanti sindacali hanno anche cercato di far comprendere all'azienda che un miglioramento delle condizioni economiche non solo potrebbe invertire il trend delle numerose dimissioni di dipendenti, ma anche incentivare nuove assunzioni. Nonostante i numerosi incontri con la direzione aziendale, le trattative hanno avuto un esito negativo, quindi alle rappresentanze non resta che la richiesta di incontro al prefetto e se anche questo darà esito negativo, ai lavoratori non resterà che la via dello sciopero".