Cibo e mangimi sintetici, a Salussola voto non unanime in Consiglio Comunale

Riceviamo e pubblichiamo:

"E’ con delusione e rammarico che ho osservato il Consiglio Comunale di Salussola non esprimersi in modo unanime a sostegno al disegno di legge in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

infatti, solo il gruppo maggioranza e il consigliere Guerrini di minoranza ha votato in modo favorevole, mentre gli altri componenti del gruppo di minoranza Magnone e Lacchia si sono ASTENUTI.

L’iniziativa risponde alle richieste di Coldiretti, di cui Guerrini è Presidente di Biella e Vercelli, sostenuta da circa un milione di firme di cittadini italiani, inoltre, gran parte delle Regioni e Comuni italiani hanno già deliberato in modo unanime a favore.

Continua a essere a rischio la cultura alimentare Nazionale e l’intera filiera del cibo Made in Italy, con conseguenze disastrose all’economia alimentare delle nostre imprese agricole e a tutela della salute dei cittadini italiani. Una decisione tempestiva, anche perché il rischio che tali alimenti vengono presto diffusi in Europa è cresciuto dopo l’autorizzazione al consumo umano ai filetti di pollo creati in laboratorio.

Pertanto, spiace che parte del gruppo di minoranza non si sia espresso in modo unanime, sarebbe stato un bel segnale in questa importante battaglia, per i nostri allevatori, per la nostra tradizione enogastronomica, per la sicurezza dei cittadini e, in ultimo, per il turismo e l’export che si basano anche su ricettari regionali.

Sarebbe opportuno, che almeno i rappresentanti dei cittadini votassero considerando quali sono le azioni che aiutano l’Italia, con le sue imprese, e quali no".