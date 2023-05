Pettinengo, pronto il primo lotto di intervento da 200 mila euro per il restauro del palazzo municipale

Sulla base dello studio di fattibilità a firma dell’Arch. Francesco Giuliano approvato con delibera di giunta il 23/06/2021 il Comune di Pettinengo ha tutta l'intenzione di procedere per il restauro degli infissi esterni.

Il progetto definitivo per dare un nuovo look con un occhio di riguardo alla storia è pronto. Ora serve solo in benestare della Soprintendenza. In particolare si provvederà allo smontaggio di tutti gli infissi esterni in legno (serramenti, portoncini, persiane) e in ferro, alla spazzolatura con successiva verniciatura dei serramenti e delle inferriate in ferro, quindi alla sverniciatura delle persiane, riparazione con sostituzione delle parti ammalorate, alla sverniciatura dei serramenti in legno, le modifiche per l’inserimento dei nuovi vetri, la revisione delle parti metalliche (cerniere e maniglie), l’inserimento dei vetri antisfondamento e la successiva verniciatura, quindi la posa dei serramenti restaurati. Un intervento importante che vale 200 mila euro solo il primo lotto finanziato interamente dal Comune con avanzi di amministrazione.

“Comprarne di nuovi avremmo sicuramente speso meno – spiega il sindaco Gianfranco Bosso - , ma si tratta di un edificio di interesse storico con più di 70 anni che necessita di parere della Sovrintendenza per ogni piccolo intervento e sicuramente alla fine sarà un gioiello. E' un recupero, non si tratta di una sostituzione degli infissi. Sarà un lavoro lungo ma non vediamo l'ora di incominciare”.

Il progetto definitivo è pronto. Quando la Soprintendenza darà il via libera, il Comune pubblicherà una gara per cercare una ditta alla quale assegnare i lavori. In tutto è di circa 480 mila l'intervento che riguarderà l'intero edificio.