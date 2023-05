Peretti Cucchi super nella GLP Solution, week con due trofei al GC Cavaglià FOTO

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la gara GLP Solution (18 buche Stableford, 3 categorie). Da segnalare ottimi punteggi dei migliori a partire dal vincitore del lordo Filippo Peretti Cucchi con 36 in perfetto par del campo.Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Filippo Peretti Cucchi 36, 1° Netto Daniele Tonso 38, 2° Netto Massimo Stesina 38. 2a categoria: 1° Netto Ivo Doati 45, 2° Netto Alberto Caneparo 43. 3a categoria: 1° Netto Pierfrancesco Radaelli 41, 2° Netto Enrica Aprile 40. 1° Ladies Monica Casalino 36. 1° Seniores Fabrizio Leone 42. Nearest to the pin maschile buca 6 Luigi Pautasso m. 3,14. Nearest to the pin femminile buca 10Monica Casalino M. 1,85.

Al Golf Club Cavaglià si prospetta un weekend interessante con le tappe di due circuiti dai premi importanti. Sabato fa il suo esordio sul nostro percorso il Trofeo San Bernardo 2023 (18 buche Stableford) circuito con finale nazionale al Golf Villa D’Este che propone: gadget, degustazioni e premi speciali (nearest e driving contest), tra cui “un autotreno di Acqua Minerale” a chi realizzerà la hole in one. A seguire dopo la premiazione abbondante rinfresco con pasta.Domenica ritorna il The Royal Diamond presented by American Express (18 buche Stableford, 3 categorie) con in palio un diamante per il 1° lordo e altri premi speciali.Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.