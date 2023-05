L’equitazione parla biellese

Si è svolto presso gli impianti dello Sporting club Monterosa a Novara il concorso di completo ELITE - CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP1*-L, CCIP2*-L

Tappa progetto sport e campionato regionale piemontese ,

Allegra Perona classe 2006 in sella a Conte Mascetti porta colori del Biella Equestrian team si classifica in terza posizione nella categoria CN80 ex cat 1 progetto sport

E raggiunge il gradino più alto del podio guadagnandosi la medaglia d’oro nel campionato regionale juniores 2023,

Il commento di Allegra: "Sono molto soddisfatta di questo risultato è molto orgogliosa del mio cavallo Conte Mascetti a un anno dalla formazione di questo nuovo binomio e al secondo nostro concorso completo insieme riusciamo a raggiungere questa importante medaglia che ci dà la giusta motivazione per proseguire questo percorso insieme ringrazio in primis il mio cavallo i miei genitori il mio tecnico Luisa Donato e tutte le persone che mi sono state vicine - conclude Allegra-. Adesso guardiamo avanti e lavoriamo concentrandoci per i prossimi appuntamenti"