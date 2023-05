Ginnastica La Marmora, due medaglie per Frassà: bene gli Allievi

La Società Ginnastica La Marmora ritorna con la stessa ginnasta ad ottenere ben due medaglie. Beatrice Frassà che già alcune settimane fa aveva ottenuto ottimi risultati in una gara regionale con il nastro, sabato ha gareggiato in un Torneo Internazionale a Verbania ed il nastro, suo attrezzo preferito non l’ha tradita. Infatti la preoccupazione di Beatrice era soprattutto data dal fatto che l’aria condizionata non le permetteva di gestire al meglio i disegni e le difficoltà con il nastro che è molto leggero.

Infatti ha commesso qualche errore ma anche le altre concorrenti hanno avuto lo stesso problema e Beatrice, tra le ginnaste nate nel 2008, ha vinto la medaglia d’oro. Anche al cerchio ha gareggiato bene, questa volta senza la preoccupazione dell’aria condizionata e si è classificata al terzo posto vincendo una meritatissima medaglia di bronzo. Questo per Beatrice è il primo importante appuntamento, soprattutto perché a gareggiare erano presenti ginnaste provenienti otre che dall’Italia, da Spagna, Austria, Ungheria, Svizzera, Croazia e Germania. Soddisfatta l’allenatrice Valentina Busato che l’ha accompagnata ed assistita in gara. Contemporaneamente a Civitavecchia scendevano in pedana i giovani dell’Artistica Maschile per disputare il Campionato nazionale Gold Allievi.

Tra gli allievi di quarta fascia Edoardo Garrione si è classificato undicesimo e Vittorio Piccolo quindicesimo. Era assente Filippo Brazzale per problemi fisici. Nella quarta fascia Andrea Stomboli, con una caduta alla sbarra si è dovuto accontentare della ventiseiesima posizione. L’allenatore Jacopo Vercellino, raggiunto per telefono alla fine della competizione, si è dichiarato soddisfatto perché a parte qualche errorino e la caduta alla sbarra tutti hanno fatto una bella gara.