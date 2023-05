Equitazione, ecco i risultati ai campionati regionali del CEM Mottalciata

Si sono svolti a Caltignaga domenica 21 maggio i campionati regionali di concorso completo.

Nella categoria welcome hanno ottenuto la medaglia d’oro Viola Pagàni su Sweeb che con un impeccabile rettangolo e nessun errore nel percorso di cross country si sono aggiudicati il gradino più alto del podio. Ma è ancora un portacolori del Centro Equestre di Mottalciata l’atleta che occupa il gradino sotto: si tratta di Stella Bonifacio che in sella al suo fidato Lad si aggiudica la medaglia d’argento.

Grande soddisfazione per la loro istruttrice Marta Nesci, per questo importante risultato appena ottenuto. Mentre da Ornago, dalle Scuderie della Malaspina, arrivano altri ottimi piazzamenti da altri cavalieri biellesi in gara.

Anna Luciani vince la categoria b110, in sella ad Alice e si piazza seconda nella b100.Sara Olivetta e Hogan vincono la b100 del week end, percorsi netti e bho e prestazioni anche per Briside e Matteo Massucco. Secondo posto per Emanuele Giordadetti ed Athia in c120 e settima Posizione in c130 con Uffa. Mentre questo week end, gli atleti del Cem calcano l’importante scenario di Piazza di Siena con ben due atleti, schierati nelle rappresentative delle Squadre Pony del Piemonte e degli Ambassador.