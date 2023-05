A Biella la boxe sarà protagonista in piazza Duomo

In arrivo un nuovo evento organizzato dalla Boxing Club Biella in pieno centro Biella, più precisamente in Piazza Duomo, una location voluta ed accordata con la Città di Biella che ormai affida piena fiducia alla palestra con sede a Ponderano. L'evento avrà luogo domenica 28 maggio.

Ben 11 match in cartellino con una compagine d’oltralpe direttamente da Parigi darà lustro a questa prima Boxing Duomo che la Boxing club Biella ha ideato: ben 7 pugili lanieri con due ragazze avranno modo di farsi applaudire dal pubblico già presente nella piazza e da quello che per l’occasione arriverà a prendere un aperitivo o una cioccolata a seconda della temperatura che domenica il meteo ci fornirà.

Tra i nomi da tenere d’occhio ci sarà Giorgia Faella, schoolgirl neo argento ai campionati Italiani, Matteo Neggia, categoria junior che ha avuto una grande crescita e su cui la società punta molto ed il prossimo papà Davide Gonella che rientrerà dopo un anno di inattività se la prossima nascitura deciderà di attendere fino a domenica.

Scaglione, Vitale, Bulfoni, Rollo e Pinnola sono i tecnici che accompagneranno i ragazzi e li seguiranno agli angoli. In caso di cattivo tempo, la gara sarà spostata alla palestra Rivetti.