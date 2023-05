Il Comune di Biella tira le somme: “Quasi azzerato il disavanzo di 2,65 milioni del 2018”

Si è tenuta oggi mercoledì 24 maggio all’interno della Sala Consigliare di Palazzo Oropa, a Biella, la conferenza stampa relativa al “Rendiconto della gestione per l’esercizio 2022”.

Dopo un saluto del Sindaco, Claudio Corradino, apre l’incontro l’Assessore Silvio Tosi addetto all’intervento nel settore Finanze e Bilancio: “L’amministrazione può ritenersi soddisfatta dei risultati ottenuti: il 2022 chiude con un disavanzo minimo di poco superiore ai 100 mila euro… Era dal 2012 che non si verificava una situazione così vantaggiosa e procederemo su questa linea!”. Tosi intende chiarire la situazione di deficit sanato: “In un tempo esiguo abbiamo quasi pareggiato il bilancio negativo, che da dieci anni incombeva sulla realtà comunale. Per accogliere le richieste dei cittadini, occorre gestire le situazioni che ingessano la mobilità dell’istituzione. Il risanamento della politica monetaria non è una manovra banale; il nostro obiettivo è di ridurre l’indebitamento, per restituire a Biella il potere di investire, grazie alla nuova disponibilità di risorse.”

La situazione pandemica, l’inflazione e i rincari energetici hanno inciso considerevolmente sulle spese pubbliche, e l'amministrazione si impegna a garantire ai cittadini, gli stessi costi per i servizi e l’accesso alle strutture. La politica economica fino ad oggi perseguita, come dichiarano i rappresentanti, è incentrata sulla riduzione di indebitamento dei mutui e gli interessi passivi sono diminuiti, avvicinandosi allo zero. Dal 2018 ad oggi, i pagamenti ai fornitori si sono ridotti da una media di 59 giorni, a un periodo di 23; ciò rappresenta un lasso di tempo, al di sotto della soglia dei 30 giorni imposti per legge. I debiti commerciali non pagati ammontavano a 1 milione e 488 mila euro e al 31 dicembre 2022 sono passati a 4.520.

A prendere la parola, è anche il Emanuele Genero, del settore Finanze e Tributi: “Il 2023, come anticipato dall’assessore, sarà un anno di svolta grazie alla disponibilità di ulteriori fondi. Punteremo, in seguito al piano programmatico, alla risoluzione delle problematiche dei cittadini che, giustamente, ci chiedono di intervenire.”