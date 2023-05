Comunità energetiche e mobilità ecosostenibile, domande e risposte nella sede del Pd Biella

Una Comunità Energetica è un'associazione di cittadini, enti e imprese che decidono di comune accordo di costruire impianti per produrre e condividere energia rinnovabile. Generare e gestire in autonomia energia green consente di contenere la propria spesa energetica, riducendo notevolmente le emissioni in atmosfera di CO2 e lo spreco di energia. Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) possono essere considerate un passo importante e concreto verso una vera transizione energetica ed ecologica (decarbonizzazione).